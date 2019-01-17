Нардеп А.Шевченко, кандидат в президенты от партии "Укроп", подал документы в ЦИК

Внефракционный народный депутат Украины Александр Шевченко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины в Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг А.Шевченко подал документы как кандидат от партии "Укроп". Ранее он выиграл внутрипартийные праймериз.

А.Шевченко был избран депутатом на выборах 2014 года в округе №83 Ивано-Франковской области, выдвигался партией "Блок Петра Порошенко".

До этого он был директором известного туристического комплекса "Буковель".

Горнолыжный курорт "Буковель" расположен по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.). Курорт принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, перешел на баланс ПриватБанка во время национализации.