Нардеп от "Батькивщины": После выборов НАК "Нафтогаз" будет ликвидировано, а цена газа снижена вдвое

Если президентом станет Юлия Тимошенко, НАК "Нафтогаз Украины" будет ликвидирован как ненужный посредник, рынок газа будет демонополизирован, что позволит снизить цены на газ для населения минимум вдвое, заявил нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок.

"Нафтогаз" - это компания, которая ничего не производит, а накручивает свои проценты. Они берут в "Укргаздобыча" газ по низкой цене, а продают его людям по цене, которую установило правительство по команде Порошенко, и получают сверхприбыли", - сказал он в эфире на телеканале "Эспрессо", сообщается на сайте "Батькивщины".

С.Евтушок убежден, что украинский народ может получать природный газ напрямую от государственного предприятия "Укргаздобыча", не прибегая к услугам НАК "Нафтогаз".

"Украинцы получат газ собственной добычи, как было изначально после обретения Украиной независимости и до 2014 года, а цена на газ будет снижена вдвое, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги", - заявил политик.

Нардеп заверил, что сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом.