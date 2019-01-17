Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

Решить ситуацию на востоке Украины можно на уровне переговоров, в которых примут участие не только Украина и Россия, но и представители США и ЕС, утверждает лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Прямые переговоры ничего не дадут. Договориться напрямую Украина с Путиным может и завтра, но это будет капитуляция. Капитуляцию Украина не примет", - рассказал А.Гриценко в интервью Жанне Немцовой для DW, которое обнародовали в среду.

Он добавил, что при условии, если был бы шанс остановить агрессию, можно было бы идти на двусторонние переговоры. Но, подчеркнул политик, можно договариваться, когда есть основания для договоренностей.

"Мой вывод: будет разговор с участием Украины, России, но обязательно и при участии США и Европы. Тогда можно обсуждать", - считает А.Гриценко.

Он отметил, что в переговорах должны участвовать представители Евросоюза или Великобритания как подписанты Будапештского меморандума.

"Или останется Германия и Франция, которые будут представлять весь ЕС. Другие участники должны четко зафиксировать, о чем они договорились. Они могут повлиять на выполнение решений через финансовые, санкционные и другие инструменты", - говорит лидер "Гражданской позиции".

К тому же, подчеркнул кандидат в президенты, они представлены в Совбезе ООН.

"Территории должны вернуться только на избранных условиях, без особых статусов. Должна быть полная юрисдикция Украины, чтобы наши граждане могли туда вернуться", - отметил А.Гриценко.