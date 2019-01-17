Выборы2019

Выборы

11:11 17.01.2019

Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

2 мин читать
Гриценко о Донбассе: Территории должны вернуться на наших условиях

Решить ситуацию на востоке Украины можно на уровне переговоров, в которых примут участие не только Украина и Россия, но и представители США и ЕС, утверждает лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Прямые переговоры ничего не дадут. Договориться напрямую Украина с Путиным может и завтра, но это будет капитуляция. Капитуляцию Украина не примет", - рассказал А.Гриценко в интервью Жанне Немцовой для DW, которое обнародовали в среду.

Он добавил, что при условии, если был бы шанс остановить агрессию, можно было бы идти на двусторонние переговоры. Но, подчеркнул политик, можно договариваться, когда есть основания для договоренностей.

"Мой вывод: будет разговор с участием Украины, России, но обязательно и при участии США и Европы. Тогда можно обсуждать", - считает А.Гриценко.

Он отметил, что в переговорах должны участвовать представители Евросоюза или Великобритания как подписанты Будапештского меморандума.

"Или останется Германия и Франция, которые будут представлять весь ЕС. Другие участники должны четко зафиксировать, о чем они договорились. Они могут повлиять на выполнение решений через финансовые, санкционные и другие инструменты", - говорит лидер "Гражданской позиции".

К тому же, подчеркнул кандидат в президенты, они представлены в Совбезе ООН.

"Территории должны вернуться только на избранных условиях, без особых статусов. Должна быть полная юрисдикция Украины, чтобы наши граждане могли туда вернуться", - отметил А.Гриценко.

Теги: #сша #гриценко #украина #оккупированные_территории #ес
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

Порошенко: Влияние России на выборы в Украине будет минимизировано

Гриценко рассказал о финансировании его избирательной кампании

Гриценко рассказал, когда объявит свои первые назначения

Гриценко: Президент должен формировать правительство и возглавлять его

Технические кандидаты: Чем полезны и как их узнать – "112 Украина"

Бойко: Пока будет эта власть, ни один вопрос по социальной защите людей не будет решен

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

Гриценко: Украина забудет слово "олигарх"

Тимошенко уверена, что референдум разрушит клановую систему и обеспечит подлинное народовластие в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: После смены власти, все "церковные" законопроекты будут отменены

В Нацполиции признали, что заявление Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" безосновательно

Тимошенко о защите Донецкого аэропорта: Киборги выдержали - не выдержал бетон

Бойко: Чтобы в Украине наступил мир, нужно перестать прятаться за посредниками и переходить к прямым переговорам

Порошенко: Политики, которые перед выборами обещают принести мир, смогут принести лишь поражение и капитуляцию

Роман Насиров принес в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины

ЦИК зарегистрировала еще четыре организации наблюдателей за выборами

С начала 2019 года в Украине зафиксировали 47 возможных нарушений избирательного законодательства - полиция

В "Батькивщине" заявляют, что "БПП" готовит схему массового подкупа избирателей

Кого из кандидатов зарегистрировала Центральная избирательная комиссия

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА