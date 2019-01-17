Выборы2019

Выборы

10:39 17.01.2019

Бойко: После смены власти, все "церковные" законопроекты будут отменены

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Бойко: После смены власти, все "церковные" законопроекты будут отменены

Все "церковные" законопроекты, которые одобрил действующий парламент, после смены власти будет отменено, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Будет принят один закон - государство и политики не вмешиваются в дела церкви. Вот это будет изменено и церковная община сама будет решать, как проводить богослужения и в каких храмах. Политики этого касаться не будут - это принципиально", - сказал политик журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Оппозиционер отметил, что "Оппозиционная платформа - За життя" голосует против "церковных" законопроектов. В объединении уверены, что принятие любого закона, касающегося церкви - противоречит Конституции Украины.

"Парламент, как законодательный орган должен придерживаться Конституции и быть гарантом. К сожалению, сейчас эта тема используется как элемент предвыборной программы", - добавил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #церковь #парламент #законопроекты
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