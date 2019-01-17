Выборы2019

Выборы

10:00 17.01.2019

Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

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Обращение одесского активиста Михайлика к Гриценко, Садовому, Вакарчуку: Вы можете стать "врачами" нашей, смертельно больной страны

Одесский активист Олег Михайлик, на которого было совершено покушение (огнестрельное ранение) в сентябре 2018 года, обратился к кандидатам на пост президента Украины Анатолию Гриценко, Андрею Садовому и Святославу Вакарчуку с призывом объединить усилия и выбрать единого кандидата от демократических сил.

"Сегодня вся страна лежит, как и я сам, травмирована, но непобежденная - в надежде на выздоровление. Вы можете стать "врачами" нашего, смертельно больного государства. Вы сейчас можете "реанимировать" Украину. Дать всем нам новый шанс на новую жизнь" , - написал активист в открытом обращении, которое обнародовал на своей странице в Фейсбук в среду.

О.Михайлик отметил, что стране на выборах президента нужен единый кандидат от демократических сил, который будет объединять, а не разъединять украинцев.

"Станьте одной командой! Ради "выздоровления" Украины, оставьте свои личные политические интересы и амбиции. У вас еще будет время их воплотить в жизнь. Ваше объединение нам всем очень нужно уже сейчас! Иначе, вы потеряете право на поддержку демократических сил в будущем", - подчеркнул активист.

Как сообщалось, вечером 22 сентября 2018 неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, председателя городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. 

Позднее, правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в покушении на О.Михайлика. Киевский райсуд Одессы 27 сентября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство О.Михайлика - трем гражданам Грузии.

В Германии в пятницу, 11 января, одесского активиста прооперировали и изъяли пулю.

Теги: #михайлик #украина #вакарчук #выборы #гриценко #садовой
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