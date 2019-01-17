В Нацполиции признали, что заявление Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" безосновательно

В Национальной полиции Украины признали, что заявление народного депутата Юрия Бойко о якобы подделке документов в партии "Оппозиционный блок" является безосновательным и бездоказательным, заявил адвокат "Оппозиционного блока" Олег Бабич.

Как сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционный блок", выступая в эфире телеканала "Украина" в среду, 16 января, О.Бабич сообщил, что 11 декабря сторонники Ю.Бойко, пытаясь сорвать проведение съезда партии "Оппозиционный блок", обратились в Нацполицию о якобы факте подделки документов партии.

"После многочасовых допросов и анализа документации в Нацполиции вынуждены были признать, что заявление Юрия Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" является безосновательным и бездоказательным. Таким образом, его попытка воспрепятствовать съезду "Оппозиционного блока", на котором делегаты определились, что кандидатом в президенты Украины от оппозиции будет Александр Вилкул, окончательно провалилась", - сказал адвокат.

"Инициированное Юрием Бойко уголовное производство против своих бывших однопартийцев было закрыто по 284 статье УК Украины не просто ввиду отсутствия состава преступления, а ввиду отсутствия события преступления как такового", - добавил О.Бабич.