Гриценко рассказал о финансировании его избирательной кампании

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что фамилии тех, кто финансирует его избирательную кампанию, можно будет узнать в режиме онлайн.

"Кто будет финансировать мою кампанию – вы увидите в режиме онлайн в ходе отчетов. Там не будет людей, которые, в моем понимании, выходят за пределы морали или которые будут диктовать какие-то условия. Двое пробовало. Фамилии не имеют значения, поскольку их уже нет и близко. Но они сказали: "Я хочу вот такой пост, и вот такой пост". Я сказал: "Это не ко мне". На этом разговор был закончен", - рассказал А.Гриценко в интервью Жанне Немцовой для DW, которое опубликовали в среду.

При этом политик сообщил, что залог в ЦИК – 2,5 млн грн – внесли члени партии "Гражданская позиция".

"Залог в ЦИК внесли члены нашей партии, среди которых есть и предприниматели. Также в этой сумме есть вклад и нашей семьи – 100 тыс. грн", - сказал он.