Тимошенко о защите Донецкого аэропорта: Киборги выдержали - не выдержал бетон

Защита Донецкого аэропорта, которая длилась с сентября 2014 по январь 2015 года - это событие в истории нации и народа, которое можно назвать источником силы, чести, духа и воли, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Эти дни стали большим подвигом Украинских воинов, которые 242 дня держали оборону против российского агрессора. Держали даже тогда, когда уже даже металл и бетон аэропорта покорились законам физики и упали... А люди стояли, и наши ребята держались... Так была написана очень тяжелая, трагичная, но чрезвычайно важная и величественная страница украинской истории", - написала она на своей странице в Facebook в память об украинских киборгах.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что защитники Донецкого аэропорта изменили историю и изменили само понятие "киборг".

"Для нас теперь это не фантастический робот из голливудского фильма. Для нас КИБОРГ - Несокрушимый Воин Украины. Человечнее, чем сами люди. Склоняем головы в скорби по погибшим героям. Спасибо за то, что Украина устояла ценой их жизней", - подытожила политик.