Выборы2019

Выборы

17:19 16.01.2019

Порошенко: Политики, которые перед выборами обещают принести мир, смогут принести лишь поражение и капитуляцию

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Порошенко: Политики, которые перед выборами обещают принести мир, смогут принести лишь поражение и капитуляцию

Политики, которые перед выборами обещают, что принесут мир, на самом деле смогут принести лишь поражение и капитуляцию Украины, считает Президент Петр Порошенко.

"Мы очень хотим мира и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Ибо поражение, капитуляция и сдача Украины - это мир на условиях России", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Глава государства подчеркнул, что только победа, а также возвращение украинской территории и пленников Кремля домой - это мир с учетом национальных интересов Украины.

"Иначе все жертвы, которые заплатила Украина - были зря", - подытожил П.Порошенко.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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