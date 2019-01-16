Выборы2019

Выборы

16:32 16.01.2019

С начала 2019 года в Украине зафиксировали 47 возможных нарушений избирательного законодательства - полиция

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С начала 2019 года в Украине зафиксировали 47 возможных нарушений избирательного законодательства - полиция

С начала 2019 года полиция зафиксировала 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Большинство из них (сообщений о нарушениях - ИФ) касаются отсутствия на агитационной продукции информации, предусмотренной Законом: сведений об учреждении, которое осуществило печать, тираж и т.д.", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, эти факты будут квалифицироваться по статье 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"После установления владельцев такой рекламы и лиц, ответственных за ее выпуск, на них будут составлены админматериалы и направлены в суд", - подчеркнул Я.Тракало.

В то же время спикер отметил, что в результате зафиксированных нарушений избирательных прав граждан на выборах 2014-2015 годов было передано в суд материалы на 81 человека. Большинство из них суд приговорил и отпустил на испытательный срок. При этом зафиксирован один факт лишения свободы за подкуп избирателей.

"Призываем все стороны избирательного процесса вести свою кампанию честно, продемонстрировав пример европейских демократических стандартов и ценностей. Никаких преференций никому не будет", - подытожил он.

Теги: #тракало #полиция #выборы
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