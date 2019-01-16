Выборы2019

Выборы

16:26 16.01.2019

Гриценко рассказал, когда объявит свои первые назначения

1 мин читать
Гриценко рассказал, когда объявит свои первые назначения

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пообещал, что назовет кандидатуры на должности председателей СБУ, ГПУ, Национального банка, министра обороны и иностранных дел во время избирательной кампании.

"Я представлю всех, кто будет назначаться в пределах квоты президента. Этих людей я назову во время избирательной кампании. Этих людей увидят", - заявил А.Гриценко в эфире UA:Первый, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что больше четырех лет члены его команды не могли проявлять себя, потому что не имели доступа к телеканалам. В то же время, добавил кандидат, его уже готовы поддержать десятки выдающихся людей. А.Гриценко отметил, что только на Форуме демократических сил на сцену рядом с ним вышло около сорока человек.

"Они разные, из разных регионов. Их все знают, но за каждым и каждой великие дела. Эти люди готовы занимать высокие должности. Главное, что в нашей команде нет моих кумовьев, бизнес-партнеров, у меня нет бизнеса. В нашей команде профессиональные, порядочные, патриотичные люди", - подчеркнул политик.

Теги: #выборы #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК зарегистрировала еще четыре организации наблюдателей за выборами

С начала 2019 года в Украине зафиксировали 47 возможных нарушений избирательного законодательства - полиция

Кого из кандидатов зарегистрировала Центральная избирательная комиссия

Гриценко: Президент должен формировать правительство и возглавлять его

Технические кандидаты: Чем полезны и как их узнать – "112 Украина"

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

Гриценко: Украина забудет слово "олигарх"

Тимошенко уверена, что референдум разрушит клановую систему и обеспечит подлинное народовластие в Украине

Гриценко, Мураев и Куприй официально стали кандидатами в президенты Украины

Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Батькивщине" заявляют, что "БПП" готовит схему массового подкупа избирателей

Порошенко: Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн

Кива: Мы построим сильную и независимую Украину в составе большой европейской семьи

Порошенко уверяет, что процесс объединения церквей будет проходить без давления со стороны государства

Бойко: Пока будет эта власть, ни один вопрос по социальной защите людей не будет решен

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

В феврале парламент защитит Украину от возможного реванша пророссийских сил на выборах - нардеп от "БПП"

"Батькивщина" призвала ГПУ и МВД расследовать факты нападений на оппозиционных депутатов

У Зеленского назвали топ-5 проблем, которые более всего беспокоят украинцев

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА