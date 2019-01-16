Гриценко рассказал, когда объявит свои первые назначения

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пообещал, что назовет кандидатуры на должности председателей СБУ, ГПУ, Национального банка, министра обороны и иностранных дел во время избирательной кампании.

"Я представлю всех, кто будет назначаться в пределах квоты президента. Этих людей я назову во время избирательной кампании. Этих людей увидят", - заявил А.Гриценко в эфире UA:Первый, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что больше четырех лет члены его команды не могли проявлять себя, потому что не имели доступа к телеканалам. В то же время, добавил кандидат, его уже готовы поддержать десятки выдающихся людей. А.Гриценко отметил, что только на Форуме демократических сил на сцену рядом с ним вышло около сорока человек.

"Они разные, из разных регионов. Их все знают, но за каждым и каждой великие дела. Эти люди готовы занимать высокие должности. Главное, что в нашей команде нет моих кумовьев, бизнес-партнеров, у меня нет бизнеса. В нашей команде профессиональные, порядочные, патриотичные люди", - подчеркнул политик.