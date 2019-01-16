Кого из кандидатов зарегистрировала Центральная избирательная комиссия

В Украине 31 декабря 2018 официально стартовала избирательная кампания. Именно с этого дня каждый потенциальный кандидат может зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в качестве кандидата на пост главы государства.

Стоит отметить, что регистрация продлится до 4 февраля 2019 года, а уже 9 февраля появится окончательный список претендентов в президенты. А вот снять свою кандидатуру кандидат сможет до 7 марта 2019 года.

Сейчас же в ЦИК зарегистрировали уже восемь кандидатов. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с ними.

Виталий Куприй

Виталий Куприй - 45-лет, внефракционный народный депутат, на президентские выборы идет как самовыдвиженец. Он женат, воспитывает сына и пасынка.

В.Куприй родом из Каменского (экс-Днепродзержинск), сегодня проживает в Киеве. Кандидат имеет экономическое образование, которое он получил в Днепровском национальном университете. Кроме того, он выпускник Австралийского университета им. Макуори по специальности "Магистр делового администрирования".

Согласно декларации за 2017, В.Куприй имеет две квартиры: одна - в Грузии, другая - в Украине. Кроме этого, еще одну квартиру записано на жену кандидата, Ирину Куприй.

Транспортных средств у кандидата несколько: два автомобиля (Chrysler, Renault Logan), а еще - мотоцикл Kawasaki ZX600E и яхта Bavaria 44, которой, согласно декларации, он может пользоваться по доверенности (и она в Либерии).

Доходы за прошлый год - зарплата по месту работы (в Верховной Раде) 248 997 грн, доходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, - 252 825 грн, а также доход от отчуждения недвижимого имущества - 3 млн грн.

Евгений Мураев

Евгению Мураеву 42 года, внефракционный народный депутат и лидер партии "Наши", которая и выдвинула его на пост президента. Политик уроженец Змиева Харьковской области.

Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета по специальности "Финансы и кредит", второе высшее образование получил в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Е.Мураев разведен, воспитывает двух сыновей - Михаила и Игоря.

Согласно декларации за 2017, у кандидата в президенты есть квартира в Харькове, трое часов марок Breguet, Bovet и Rolex, карабин Blaser Attache, а также автомобиль Lexus LX 570.

Доходы: зарплата по месту работы (в Верховной Раде) - 200 627 грн, компенсация из Совета для аренды жилья или гостиничного номера - 191 080 грн, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, - 252 825 грн.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко - 61 год, он был народным депутатом нескольких созывов и министром обороны в трех украинских правительствах.

Политик лидер партии "Гражданская позиция", которая выдвинула его кандидатом на пост президента.

Родился в с.Багачивка Черкасской области, в настоящее время проживает в Киеве. В браке с главным редактором "Зеркала недели" Юлией Мостовой (это его второй брак). От первого брака имеет двоих детей (сына и дочь), от второго - дочь. У жены есть сын от первого мужа, Александра Разумкова.

Образование - Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, Институт иностранных языков Минобороны США, оперативно-стратегический факультет Университета ВВС США, Академия ВС Украины.

Кроме этого,А.Гриценко с 1984 года - кандидат технических наук.

Политик задекларировал шесть квартир жены (всех их обладательница - Юлия Мостовая), автомобили Volvo XC90 и Toyota RAV4 (владелец последнего - жена), а также гидроцикл Yamaha VX700.

Доходы Гриценко - пенсия 139 620 грн, зарплата от "Киево-Могилянской академии" - 14,8 тыс. грн. На банковских счетах - чуть более 130 тыс. долл., наличные средства - 120 тыс. грн и 36 тыс. долл.

Игорь Шевченко

Игорю Шевченко 47 лет, холостой. С 2 декабря 2014 по 2 июля 2015 занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины, ныне - президент благотворительной организации "Успешная Украина".

И.Шевченко беспартийный, самовыдвиженец.

В 1988 году Игорь Шевченко поступил в Киевский институт физической культуры. После этого перевелся на исторический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко, затем - на юридический факультет, затем в Институт международных отношений. Учился в Академии европейского права Европейского университета в Италии, в Гарвардском и Йельском университетах.

Согласно декларации, Шевченко в 2017 году получил 4,318 млн грн. доходов от сдачи в аренду своей недвижимости. Наличными у И.Анатольевича - 170 тыс. грн, 1,77 млн долл. и 850 тыс. евро. На счетах в разных банках - 177 тыс. грн и 491 долл.

Кандидат имеет три автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 (2001 года выпуска), Mercedes Benz CLK 500 и Range Rover (2018 выпуска). При этом Игорь Анатольевич - гордый хозяин 20 гаражей в пределах Киева.

Сергей Каплин

Народный депутат Сергей Каплин - 39 лет, разведен, имеет троих детей. Проживает в с.Повстанцы Полтавской области, однако, согласно декларации, является владельцем дома и в Киеве.

С.Каплин - выдвиженец Социал-демократической партии.

Экономическое образование Сергей Николаевич получил в Украинском государственном университете пищевых технологий, юридическое - в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

В декларации за 2017 кандидат отметил доходы в размере 473,4 тыс. грн. Все это - исключительно с места работы.

Ездит С.Каплин на Kia Magentis 2007 года выпуска. Никаких личных средств и счетов в банках нет, дорогих подарков не получает, антиквариата НЕ коллекционирует.

Валентин Наливайченко

Валентину Наливайченко 52 года, он женат и воспитывает дочь. Является госслужащим 1-го ранга. Выдвиженец политической партии "Гражданско-политическое движение Валентина Наливайченко" Справедливость".

В.Наливайченко поступил в Харьковский университет на факультет филологии, однако оттуда его забрали в армию после года обучения. Отслужив, перевелся на филфак Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. С 1991 года учился в Институте разведки им. Андропова, через три года отчислился и вернулся в Украину в распоряжение СБУ.

Если верить декларации, В.Наливайченко живет на зарплату жены и скромные дивиденды. Жена Елена заработала за 2017 39,4 тыс. грн., дивиденды В.Наливайченко составляют 18 грн.

Пополам с женой В.Наливайченко является владельцем трех квартир, еще одна находится в собственности только Елены, как и три земельных участка в Киевской области. Самому же политику принадлежит только участок площадью 1200 кв. м в Киевской области.

Виталий Скоцик

Виталий Скоцик - 46-летний политик и экономист. Беспартийный, самовыдвиженец. Женат, воспитывает троих детей. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, учился в США в Университете Пердью.

Как показывает декларация В.Скоцика, основным его доходом является предпринимательская деятельность, которая принесла ему в 2017 году чуть более 2 млн грн. Вместе с зарплатой профессора и председателя Аграрной партии Скоцик получил доход в размере 2,19 млн грн.

Наличными В.Скоцик держит 250 тыс. долл., На банковских счетах - 689 тыс. грн и 30 тыс. долл.

В собственности есть дом площадью 187,5 кв. м и два земельных участка. Его жене повезло больше: она является владелицей трех участков и несколько большего дома - 1 419,2 кв. м. Ездит кандидат в президенты на Infiniti QX80 2015 выпуска.

Андрей Садовый

Мэру Львова Андрею Ивановичу Садовому 50 лет. Он женат, отец пятерых сыновей. Выдвиженец партии "Объединение "Самопомич".

Политик получил образование во Львовском техникуме радиоэлектроники. Затем - во Львовский "Политех", где изучал приборы и электронные устройства. Через два года после выпуска поступает в тот же "Политех" на специальность "Финансы и кредит".

О доходах за 2017, А.Садовой указывает исключительно зарплату по месту работы - 491,8 тыс. грн. На банковском счету мэра Львова - 3 957 грн, наличные сбережения имеет только жена А.Садового - 10 тыс. долл. и 15 тыс. грн.

Недвижимости А.Садовый нет. Два земельных участка и два дома, равно как и два автомобиля Садовых (Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE / L 2012 выпуска и Skoda Kodiaq Style 2017 выпуска), принадлежат жене Садового Екатерине.