Выборы2019

Выборы

15:36 16.01.2019

В "Батькивщине" заявляют, что "БПП" готовит схему массового подкупа избирателей

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В "Батькивщине" заявляют, что "БПП" готовит схему массового подкупа избирателей

В партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" начали выстраивать схемы массового подкупа избирателей за Петра Порошенко на президентских выборах, заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько.

"Сейчас об этом открыто говорят в штабах кандидатов в президенты. Это зло, с которым надо бороться всем демократическим силам, если не хотим фейковых выборов", - сказал он во время ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина", сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

При этом политик продемонстрировал в студии так называемую "анкету единомышленника", которая, по его словам, сейчас раздается избирателям командой П.Порошенко в регионах вместе с предоставлением конкретного денежного вознаграждения.

"Власть довела людей до такой бедности, что они вынуждены брать эти деньги, чтобы принести хоть что-то в семьи. Но, к сожалению, печальная правда в том, что деньги, которые предлагают "БПП" - это деньги, которые они украли у страны. Берите эти деньги, но голосуйте, как считаете нужным", - заявил И.Крулько.

По его мнению, эти выборы будут грязными и богатыми на фейки и манипуляции.

"Не надо далеко ходить, чтобы в этом убедиться. После последних выборов в ОТГ 23 декабря БПП заявил о своей безоговорочной победе. Эти заявления звучали до тех пор, пока ЦИК на своем сайте не вывесила официальные результаты. Оказалось, что с большим отрывом победила "Батькивщина" , - подытожил политик.

Теги: #бпп #батькивщина
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