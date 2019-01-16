Порошенко: Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн
Президент Петр Порошенко заявил, что в этом году средняя заработная плата в Украине должна составлять 10 100 гривен.
"Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн. И увеличение зарплаты значительно увеличивает поступления в Пенсионный фонд, что дает возможность поддержать наших пенсионеров. Об этом говорил сегодня с жителями Борисполя Киевской области", - написал глава государства на своей странице в Twitter в среду.
Середня заробітна плата в Україні цього року має складати 10 100 грн. І збільшення зарплатні значно збільшує надходження до Пенсійного фонду, що дає можливість підтримати наших пенсіонерів. Про це говорив сьогодні з мешканцями Борисполя на Київщині— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2019 г.