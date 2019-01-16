Выборы2019

Выборы

15:21 16.01.2019

Порошенко: Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн

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Порошенко: Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн

Президент Петр Порошенко заявил, что в этом году средняя заработная плата в Украине должна составлять 10 100 гривен.

"Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн. И увеличение зарплаты значительно увеличивает поступления в Пенсионный фонд, что дает возможность поддержать наших пенсионеров. Об этом говорил сегодня с жителями Борисполя Киевской области", - написал глава государства на своей странице в Twitter в среду.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
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