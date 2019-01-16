Выборы2019

Выборы

14:54 16.01.2019

Гриценко: Президент должен формировать правительство и возглавлять его

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Гриценко: Президент должен формировать правительство и возглавлять его

Президент должен не только формировать правительство, но и возглавлять его и выполнять свою программу, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, сообщает пресс-служба партии.

"Но, чтобы президента не занесло и он не стал диктатором, я предлагаю передать часть его полномочий парламенту, особенно там, где касается кадровых назначений силовиков и полномочий на места", - сказал политик в эфире UA: Первый, комментируя вопрос о дуализма исполнительной власти.

А.Гриценко также уточнил, что президент должен быть честным и ответственным, если он имеет задачу искоренить коррупцию и реформировать страну.

"Когда президент не ворует, не требует, чтобы ему носили, и не обрастает оффшорами, не зарабатывает на госзаказах для армии, не держит за рубежом свои заводы. Когда президент заботится о людях, то чиновники быстро это воспринимят", - уверен А.Гриценко.

Теги: #выборы #гриценко
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