Технические кандидаты: Чем полезны и как их узнать – "112 Украина"

Зарегистрированных кандидатов в президенты Украины становится все больше, а уж заявивших о таком желании, но еще не подавших заявления в ЦИК – и подавно. Однако, не все идут за победой, есть и те, кому она и не нужна вовсе, пишет "112 Украина".

Без так называемых технических кандидатов не обходятся ни одни выборы – вряд ли обойдутся и грядущие выборы президента Украины. Что из себя представляют технические кандидаты, для чего они нужны и как их определить?

Кто такие технические кандидаты и с чем их едят?

Техническими называют тех кандидатов, для которых победа на выборах не является целью. Да, есть в бюллетенях и такие люди, у которых президентских амбиций – ни капли. Тем не менее, свое предназначение они выполняют.

Этот вид кандидатов делится на три типа:

Первый – спойлеры. Такие кандидаты оттягивают голоса конкурентов в одной электоральной "ячейке". У спойлеров программа похожа на программу кого-то из лидеров гонки, он ориентирован на конкретную аудиторию. Его цель – "оттяпать" хотя бы 2-3% у другого, более серьезного кандидата, который идет за победой. Кроме этого, спойлеры часто пытаются запутать электорат, сбить с толку. Например, такой же фамилией, как у одного из лидера, похожим названием партии.

Второй тип – "торпеда". Эти кандидаты агитируют чаще всего не за себя, а против кого-то другого. Лидерам президентской гонки неэтично резко критиковать других кандидатов, распространять компромат о них, всячески очернять. С этой задачей отлично справляются технические кандидаты, которые и громко покричать горазды, и ногой громко топнуть и, впоследствии, дверью хлопнуть.

Третий тип технических кандидатов отвечает за подсчет голосов и инициировании исков при победе "не того". Считают и контролируют результат в избирательных комиссиях и чрезвычайно важно, чтобы не только свои представители и наблюдатели, но и чужие тоже играли на твоей стороне поля.

Не все те технические, которые непроходные

Считать, что все кандидаты, не набравшие даже проходного количества голосов – проходные, было бы ошибочно.

Большинство политиков, которые идут на выборы, не имея большой поддержки электората, преследуют одну цель – напомнить о себе, заявить, что еще в строю. В противном случае, если он не участвует в громких скандалах или драках в сессионном зале, о нем забудут, он выпадет из обоймы и на собственной карьере можно смело ставить крест.

Зачастую такие кандидаты не отличаются инновационными или прорывными программами, неожиданными обещаниями, да и не тратятся так сильно, как те, кто действительно надеется одержать победу. Кандидатам-"напоминалкам" это ни к чему, а чтобы напомнить о себе, вполне хватает агитационных возможностей, полагающихся законом – эфирного времени каналов и полос газет.