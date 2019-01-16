Выборы2019

Выборы

13:45 16.01.2019

Порошенко уверяет, что процесс объединения церквей будет проходить без давления со стороны государства

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Порошенко уверяет, что процесс объединения церквей будет проходить без давления со стороны государства

Объединение церквей в единую поместную православную церковь в Украине будет проходить без давления со стороны государства, заявил Президент Петр Порошенко.

"Надеюсь, что украинские священники продолжат процесс объединения в единую Церковь. Это объединение будет - я подчеркиваю - без какого-либо давления со стороны государства. Потому как сказал Блаженнейший Епифаний: мы идем с любовью и с молитвой", - написал глава государства на своей странице в Facebook в среду.

Как известно, сегодня П.Порошенко вместе с Предстоятелем ПЦУ, Митрополитом Киевским и Всея Украины Епифанием принял участие в молебне в Свято-Николаевском храме города Борисполь, куда привезли Томос.

Теги: #порошенко #томос #религия
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