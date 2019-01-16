Выборы2019

Выборы

13:02 16.01.2019

Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

1 мин читать
Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами и не дадут уничтожить достижения последних 4 лет.

"Я убежден, что Украина с честью пройдет эти испытания, и в марте, и в апреле, и в октябре 2019 года, и народ сдаст свой экзамен на ответственность выбора. Украинский народ не даст уничтожить те достижения, которые Украина достигла за последние 4 года", - сказал П.Порошенко во время посещения Бориспольского академического лицея Киевской области в среду.

Он напомнил, что, по оценкам международных партнеров, за последние годы в Украине сделано больше, чем за предыдущие 23 года.

Теги: #порошенко #петр_порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Мы не можем позволить, чтобы результаты выборов обесценили достигнутое и свернули Украину с избранного пути

Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Порошенко обещает монетизацию субсидий на газ в ближайшее время

Установление мира на Донбассе не зависит от украинских политиков - Порошенко

Порошенко принимает участие в благодарственном молебне в Луцке

Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Государственного гимна Украины

Порошенко: За последние 5 лет наша армия получила около 26 тыс. единиц оружия и военной техники

Порошенко: В 2020 году ВСУ будут действовать полностью по стандартам НАТО

Порошенко пытается склонить Вакарчука поддержать его на президентских выборах – Лещенко

Порошенко: Объем украиноязычной литературы в стране вырос до 78%

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Пока будет эта власть, ни один вопрос по социальной защите людей не будет решен

В феврале парламент защитит Украину от возможного реванша пророссийских сил на выборах - нардеп от "БПП"

"Батькивщина" призвала ГПУ и МВД расследовать факты нападений на оппозиционных депутатов

Основным вызовом для экономики Украины в 2019 г. являются двойные выборы - экспресс-опрос НБУ

У Зеленского назвали топ-5 проблем, которые более всего беспокоят украинцев

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Гриценко: Украина забудет слово "олигарх"

Тимошенко уверена, что референдум разрушит клановую систему и обеспечит подлинное народовластие в Украине

Нардеп Каплин зарегистрировал проект постановления о 10-й годовщине газовых контрактов между Украиной и РФ

Богомолец: Грипп собирает смертельную жатву, а чиновники закрыли на это глаза

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА