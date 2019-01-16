Президент Украины Петр Порошенко уверен, что украинцы с честью выдержат испытание предстоящими выборами и не дадут уничтожить достижения последних 4 лет.

"Я убежден, что Украина с честью пройдет эти испытания, и в марте, и в апреле, и в октябре 2019 года, и народ сдаст свой экзамен на ответственность выбора. Украинский народ не даст уничтожить те достижения, которые Украина достигла за последние 4 года", - сказал П.Порошенко во время посещения Бориспольского академического лицея Киевской области в среду.

Он напомнил, что, по оценкам международных партнеров, за последние годы в Украине сделано больше, чем за предыдущие 23 года.