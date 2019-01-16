Выборы2019

Выборы

12:55 16.01.2019

В феврале парламент защитит Украину от возможного реванша пророссийских сил на выборах - нардеп от "БПП"

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В феврале парламент защитит Украину от возможного реванша пророссийских сил на выборах - нардеп от "БПП"

В феврале должен завершиться процесс внесения изменений в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины, что является чрезвычайно важным накануне выборов, заявил заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"В феврале должны завершить процесс внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса на Европейский Союз и НАТО. Это было бы очень важным решением накануне президентских и парламентских выборов. Таким образом мы установим предохранитель реванша пророссийских сил. Такое решение поможет украинскому дипломатическому фронту работать в направлении усиления антироссийских санкций", - сказал А.Гончаренко журналистам в парламенте, сообщают в пресс-службе "БПП".

Народный депутат также отметил, что руководство России пытается влиять на выборы в Украине, в том числе, удерживая в заложниках граждан Украины и пленных украинских военных моряков.

"Весь мир требует от России освободить украинских военных моряков. Хочу попросить терпение родных и близких военных. Они обязательно вернутся домой!", - добавил политик.

Теги: #бпп #гончаренко
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