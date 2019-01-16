Выборы2019

Выборы

12:51 16.01.2019

"Батькивщина" призвала ГПУ и МВД расследовать факты нападений на оппозиционных депутатов

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"Батькивщина" призвала ГПУ и МВД расследовать факты нападений на оппозиционных депутатов

Народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко во время выступления в парламенте призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Украины принять неотложные меры для расследования нападений на представителей оппозиции.

Он также отметил, что депутаты "Батькивщины" областных, районных, местных советов сегодня преследуют за политические убеждения.

"Все случаи нападений фактически не расследуются Обращаюсь ко всем правоохранительным органам немедленно принять меры по расследованию нападений, поиска виновных и обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод представителей оппозиции", - сказал депутат, сообщает пресс-служба политпартии.

Теги: #ивченко #гпу #батькивщина #мвд #нападения
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