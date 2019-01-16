Тимошенко уверена, что референдум разрушит клановую систему и обеспечит подлинное народовластие в Украине

Референдум - это единственный механизм прямой демократии. И его можно провести даже при отсутствии соответствующего закона - на основании норм Конституции и Закона Украины о Центральной избирательной комиссии, утверждает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"В Конституции четко выписана процедура для проведения референдума по народной инициативе и есть ссылка на то, что его надо проводить в соответствии с законом, но конкретно не указано какого. У нас есть закон "О Центральной избирательной комиссии", в котором подробно прописано, как проводить референдум по народной инициативе", - рассказала политик в эфире "Свобода слова" в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

Она напомнила, что старый закон о референдумах был отменен по указанию действующей власти, которая была не заинтересована в настоящем народовластии и разрушении кланово-олигархической системы.

Ю.Тимошенко заверила, что новый президент, организуя принятия новой Конституции на референдуме "не переступит ни единой буквы закона и действующей Конституции".