Богомолец: Грипп собирает смертельную жатву, а чиновники закрыли на это глаза

Несмотря на то, что сейчас в Украине высокая заболеваемость гриппом, Минздрав намерен проводить массовую вакцинацию против кори, подвергая людей опасности, заявила нардеп, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"В Украине циркулируют штаммы вируса гриппа, которые в прошлом сезоне унесли жизни 80 тысяч американцев. Количество смертей от гриппа в нашем государстве уже превышает показатели нескольких предыдущих лет. На фоне этого процесса, Минздрав заявил о намерении проводить массовую вакцинацию против кори во Львовской области" , - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, во время роста заболеваемости гриппом это категорически нельзя делать.

"Таким образом наших детей подвергают большой опасности, дискредитируют идею вакцинации, еще и делают невозможным формирование коллективного иммунитета", - подчеркнула политик.

О.Богомолец сообщила, что от имени Комитета здравоохранения ВР она обратилась к Кабмину и Совету национальной безопасности с предупреждением о рисках от профессионального невежества или "простого желания чиновников использовать вакцины, в которых истекает срок годности".

"Безусловно, мы должны вакцинировать детей от кори, но не во время развертывания эпидемии гриппа! Также мы обращаемся и к главам ОГА, чтобы они были уведомлены об опасности", - добавила нардеп.