Команда Зеленского запускает Telegram-канал "Зе! Диджитал"

У Владимира Зеленского заявили о запуске Telegram-канала и призвали украицев, которые развиваются в сфере IT- и диджитал-маркетинга, присоединяться к команде шоумена.

"Мы запускаем канал Зе! Диджитал. Поэтому все, кто развивается в сфере ИТ и диджитал-маркетинга, - добро пожаловать! Здесь вы сможете реализовать свои идеи, найти единомышленников, внести свой вклад в победу. Telegram канал Зе! Диджитал - https : //t.me/zedigital", - говорится в сообщении на странице команды Зеленского в Facebook, которое обнародовали во вторник.