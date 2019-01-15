Выборы2019

Выборы

18:09 15.01.2019

Команда Зеленского запускает Telegram-канал "Зе! Диджитал"

1 мин читать
Команда Зеленского запускает Telegram-канал "Зе! Диджитал"

У Владимира Зеленского заявили о запуске Telegram-канала и призвали украицев, которые развиваются в сфере IT- и диджитал-маркетинга, присоединяться к команде шоумена.

"Мы запускаем канал Зе! Диджитал. Поэтому все, кто развивается в сфере ИТ и диджитал-маркетинга, - добро пожаловать! Здесь вы сможете реализовать свои идеи, найти единомышленников, внести свой вклад в победу. Telegram канал Зе! Диджитал - https : //t.me/zedigital", - говорится в сообщении на странице команды Зеленского в Facebook, которое обнародовали во вторник.

Теги: #зеленский #слуга_народа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

Трамп по-украински? Зачем Владимир Зеленский решил писать свою программу "вместе с народом" - "Новое время"

Зеленский предлагает украинцам совместно составить его предвыборную программу

Зеленский рассказал, как должен жить обычный украинец: фрагмент "Слуги народа"

Готовность №1. Штабы кандидатов в президенты - "Украинская правда"

Тимошенко и Зеленский борются за лидерство в президентском рейтинге – опрос Украинского института социальных исследований и "Социального мониторинга"

Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского, Гриценко и Бойко на выборах президента

Нардеп от "БПП": Когда избирательная кампания от виртуальной придет к содержательной, то избиратель увидит всю глубину пустоты

Нардеп Гончаренко заявил, что сдержит свое слово и пойдет на телеэфир в костюме клоуна

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко, Мураев и Куприй официально стали кандидатами в президенты Украины

Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

Порошенко: Мы не можем позволить, чтобы результаты выборов обесценили достигнутое и свернули Украину с избранного пути

Богомолец призывает парламент срочно рассмотреть законопроект о трансплантации

Рада внесет изменения в Конституции по интеграции Украины в ЕС и НАТО в начале февраля, надеется Порошенко

Порошенко обещает монетизацию субсидий на газ в ближайшее время

Бойко: Моя программа будет содержать пункт, что церковь отделена от государства

Общественные организации презентовали избирательную инициативу "Стоп политической коррупции"

Установление мира на Донбассе не зависит от украинских политиков - Порошенко

"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования оппозиции

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА