Выборы2019

Выборы

17:47 15.01.2019

Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

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Лайчак надеется, что внешнего вмешательства в выборы в Украине не будет

Министр иностранных дел, председательствующей в ОБСЕ, Словакии Мирослав Лайчак выразил надежду на то, что во время выборов в Украине в 2019 году не будет внешнего вмешательства.

"Результаты этих выборов важны для Украины, как страны, но внимание международного сообщества сосредоточено на том, каким образом они будут проведены. Я конечно же убежден, что они будут свободными и честными, с соблюдением всех принципов. Я также надеюсь, что во время этих выборов не будет никакого внешнего вмешательства", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Словацкий министр также отметил, что провел плодотворные встречи в Киеве. В частности, он переговорил с премьер-министром Украины, министром обороны и представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #словакия_мид #обсе #украина #выборы #лайчак
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