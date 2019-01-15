Выборы2019

Выборы

17:31 15.01.2019

Порошенко: Мы не можем позволить, чтобы результаты выборов обесценили достигнутое и свернули Украину с избранного пути

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Порошенко: Мы не можем позволить, чтобы результаты выборов обесценили достигнутое и свернули Украину с избранного пути

Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области отметил, что Украина имеет четкие задачи, сообщает пресс-служба главы государства.

"Достижение мира, экономический рост и повышение социальных стандартов уже в ближайшее время - это абсолютно реально. Вступление в ЕС и НАТО в обозримой перспективе - это тоже реально. Таким я вижу будущее Украины, таким его видит абсолютное большинство украинцев", - отметил П.Порошенко.

"Но это большинство надо объединить. К этому большинству обязательно нужно донести правду сквозь плотную завесу российских фейков, российской информационной войны и демагогии некоторых доморощенных популистов. Мы с вами не можем позволить, чтобы результат выборов свернул нас обратно с избранного пути, обесценил все, что сделано ценой таких больших усилий и жертв нашего народа", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Кремль наработал огромный арсенал средств вмешательства в выборы: "От его вмешательства не защищены даже зрелые и опытные демократии - США, страны ЕС. А нам с вами придется принять этот вызов в сложных условиях. Но если мы смогли в условиях войны провести признанные всем миром президентские выборы в 2014 году, все их помнят и спасибо вам за них, то я убежден, что у нас получится и провести их в 2019-м", - подчеркнул П.Порошенко.

"Убежден, что вместе мы точно не допустим, чтобы нас вернули назад с выбранного пути. Работа наша с вами совместная будет продолжена и даст убедительный для каждого гражданина Украины результат", - добавил президент.

Теги: #порошенко #украина #выборы
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