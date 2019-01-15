Богомолец призывает парламент срочно рассмотреть законопроект о трансплантации

Верховная Рада должна срочно рассмотреть законопроект о применении трансплантации анатомических материалов человека, чтобы разблокировать ранее принятый Закон о трансплантации, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Во время согласительного совета ВР заявила о необходимости срочно рассмотреть законопроект о применении трансплантации анатомических материалов человека. Он поможет разблокировать Закон о трансплантации, который вступил в силу 1 января, но из-за непрофессиональной работы МОЗ, система так и не заработала. Новый закон позволит украинским трансплантологам продолжать проводить операции, а не оставаться в правовом вакууме", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, такой шаг необходим, потому что в Минздраве не подготовили сопроводительные нормативно-правовые акты для внедрения системы трансплантации в Украине.

"В государстве должны быть созданы действенные базы данных: реципиентов и доноров. Но в министерстве не сделали работу, за которую получают огромную зарплату. А тысячи украинцев, которые жизненно нуждаются в пересадке органов прямо сейчас, могут не дождаться момента, когда чиновники все же отважатся выполнить свои обязанности", - подчеркнула политик.

При этом О.Богомолец заявила, что этим законом можно было бы обеспечить потребности всех украинцев в пересадке органов за два года, ежегодно излечивая по 5 тыс. человек.