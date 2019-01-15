Выборы2019

Выборы

15:32 15.01.2019

Бойко: Моя программа будет содержать пункт, что церковь отделена от государства

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Бойко: Моя программа будет содержать пункт, что церковь отделена от государства

Нардеп и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его программа будет содержать пункт, что церковь отделена от государства. Об этом он сказал журналистам на брифинге с настоятелем Киево-Печерской Лавры Митрополитом Павлом.

"Мы вынуждены будем защищать церковь. Мы видим что идет наступление на каноническую церковь в Украине и это очень плохо для государства... Я готовлю документы на регистрацию и у меня будет совершенно четкий пункт в программе, что церковь отделена от государства, государство не должно вмешиваться в церковные дела, церковнослужители сами должны сами решать вопрос о своем объединении, существовании или сотрудничестве" - сказал он журналистам на брифинге с настоятелем Киево-Печерской Лавры Митрополитом Павлом во вторник, сообщает "112.Украина".

Теги: #бойко #юрий_бойко
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