"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования оппозиции

"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования, а также призывает правоохранительные органы приложить усилия, чтобы поддерживать порядок и демократию накануне выборов.

"У руководителя постоянной комиссии депутата областного совета Николаевской области Андрея Власенко и его семьи неоднократно проводили обыски. Помощник народного депутата Юрия Одарченко - Андрей Федоренко - получил тяжелое ранение. В Одессе первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский - обстрелян из огнестрельного оружия", - напомнил во время выступления с трибуны нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко, сообщается на сайте партии во вторник.

По его словам, в последнее время случаи неправомерных действий в отношении членов партии "Батькивщина" стали почти нормой. Вспомнил политик и о том, как в Черкассах члены партии (мэр, руководитель штаба "Батькивщины", председатель бюджетной комиссии, руководитель молодежного крыла партии) получили сообщение о подозрении.

"Во время политической гонки власть должна поддерживать порядок и демократию, а не выступать главным преследователем оппозиции", - подчеркнул он.