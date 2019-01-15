Выборы2019

Выборы

14:42 15.01.2019

"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования оппозиции

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"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования оппозиции

"Батькивщина" требует от власти прекратить политические преследования, а также призывает правоохранительные органы приложить усилия, чтобы поддерживать порядок и демократию накануне выборов.

"У руководителя постоянной комиссии депутата областного совета Николаевской области Андрея Власенко и его семьи неоднократно проводили обыски. Помощник народного депутата Юрия Одарченко - Андрей Федоренко - получил тяжелое ранение. В Одессе первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский - обстрелян из огнестрельного оружия", - напомнил во время выступления с трибуны нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко, сообщается на сайте партии во вторник.

По его словам, в последнее время случаи неправомерных действий в отношении членов партии "Батькивщина" стали почти нормой. Вспомнил политик и о том, как в Черкассах члены партии (мэр, руководитель штаба "Батькивщины", председатель бюджетной комиссии, руководитель молодежного крыла партии) получили сообщение о подозрении.

"Во время политической гонки власть должна поддерживать порядок и демократию, а не выступать главным преследователем оппозиции", - подчеркнул он.

Теги: #ивченко #батькивщина
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