Вилкул выступил против законопроекта о смене подчиненности религиозных общин

В случае принятия парламентом законопроекта №4128, который легализует рейдерство храмов в пользу пропрезидентской религиозной организации, повлечет за собой передел храмов и захват собственности церковных общин, заявил зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Принятие этого закона повлечет за собой передел храмов и захват собственности церковных общин. Власть фактически провоцирует столкновения и, может даже, кровопролитие", – сказал политик на Согласительном совете руководителей фракций в Верховной Раде во вторник.

А.Вилкул утверждает, что уже сегодня сложилась опасная ситуация в Ровенской, Волынской, Винницкой, Одесской областях.

"Там власть провоцирует переход храмов под другую юрисдикцию. Это слишком опасные политические игры, в которых нет ничего ни от веры, ни от патриотизма", – подчеркнул оппозиционер.

А.Вилкул сказал, что настаивает на включении в повестку дня поданного "Оппозиционным блоком" законопроекта №6200 о запрете религиозного рейдерства – захвата храмов. Он также призвал в год предвыборной гонки снять с рассмотрения все законопроекты, которые дискриминируют граждан по религиозному признаку.