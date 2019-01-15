Путин хочет видеть главой Украины человека, которым он сможет манипулировать - нардеп от "БПП" Герасимов

Президент РФ Владимир Путин хочет видеть президентом Украины человека, на которого он сможет давить, запугивать и манипулировать, считает председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Новый 2019 ставит перед нами те же вызовы, которые были в 2014 году для сохранения украинской государственности. Враг понял, что покорить украинцев силой уже невозможно. Теперь все ресурсы Кремля направленны на ближайшие выборы президента. Путин хочет видеть главой Украины человека, на которого он сможет давить, запугивать и манипулировать ", - сказал он с трибуны парламента во вторник, сообщается на сайте партии.

При этом А.Герасимов подчеркнул, что нынешние выборы - "не просто политическая баталия между оппонентами, а настоящая битва двух мировоззрений - западной демократии с российским империализмом".

"И от результата поединка зависит будущее каждого украинца, наших детей, внуков и независимости Украины", - добавил политик.