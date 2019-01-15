Гриценко рассказал, о чем шла речь на допросе в СБУ

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что на допросе в Службе безопасности Украины речь шла о деятельности экс-главы СБУ в период аннексии Крыма в 2014 году.

"Допрос в СБУ завершен. Следователя интересовали действия/бездействие в период сдачи Крыма главы СБУ, который (по странному стечению обстоятельств, или наоборот - чтобы избежать ответственности) сейчас подался в президенты. Следователь СБУ получил от меня исчерпывающие доказательства. Как и следователь ГПУ с того же вопроса - три года назад ", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Напомним, как ранее писал лидер "Гражданской позиции" Гриценко в своем Facebook, на допрос в СБУ его вызывали свидетелем по делу о государственной измене.