"Батькивщина" призывает власть отчитаться о ходе и результатах военного положения в Украине

Всеукраинское объединение "Батькивщина" призывает власть публично обнародовать отчет о том, что удалось сделать во время военного положения, которое действовало в конце прошлого года в 10 областях Украины и завершилось 26 декабря.

"Мы хотели бы получить отчет о том, что было сделано во время военного положения, какие угрозы существовали и какие были преодолены. Произошли ли сдвиги в деле освобождения наших пленных, захват которых, собственно, и стал одним из главных поводов для введения военного положения? Уменьшилась ли численность российских войск на наших границах, о которой говорил 1,5 месяца назад действующий президент?" - заявил на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

По мнению представителя "Батькивщины", предоставление в Верховной Раде такого отчета со стороны президента, который инициировал введение военного положения - "это уважение к украинскому парламентаризму".