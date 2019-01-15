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13:04 15.01.2019

"Батькивщина" призывает власть отчитаться о ходе и результатах военного положения в Украине

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"Батькивщина" призывает власть отчитаться о ходе и результатах военного положения в Украине

Всеукраинское объединение "Батькивщина" призывает власть публично обнародовать отчет о том, что удалось сделать во время военного положения, которое действовало в конце прошлого года в 10 областях Украины и завершилось 26 декабря.

"Мы хотели бы получить отчет о том, что было сделано во время военного положения, какие угрозы существовали и какие были преодолены. Произошли ли сдвиги в деле освобождения наших пленных, захват которых, собственно, и стал одним из главных поводов для введения военного положения? Уменьшилась ли численность российских войск на наших границах, о которой говорил 1,5 месяца назад действующий президент?" - заявил на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

По мнению представителя "Батькивщины", предоставление в Верховной Раде такого отчета со стороны президента, который инициировал введение военного положения - "это уважение к украинскому парламентаризму".

Теги: #кожемякин #батькивщина #украина #военное_положение
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