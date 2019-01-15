Ярош рассказал, почему не идет в президенты и кого поддерживает на выборах

Командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью "Украинской правде" сообщил, что в президентской гонке симпатизирует заместителю председателя "Свободы" Руслану Кошулинскому.

"Я за то, чтобы он победил. Если националисты объединят финансовые и медиа ресурсы, то даже у него шанс есть", - отметил экс-руководитель "Правого сектора".

На вопрос, может ли он представить в роли главнокомандующего лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, Д.Ярош ответил, что она - "один из немногих "мужчин" в украинской политике".

"Во время войны руководить обороной, силовым блоком должны мужчины. Но в истории Украины была княгиня Ольга, которая эффективно защищала земли. Все может быть", - сказал Д.Ярош.

Командующий "УДА" заверил, что в случае победы Ю.Тимошенко готов подчиняться ее приказам.

"Мы же - государственники. Кто бы ни стал главнокомандующим, мы не выполним одного приказа - о капитуляции", - ответил Д.Ярош.

По словам командующего "УДА", выдвигать свою кандидатуру на выборах он не собирается, потому что "повторится та же ситуация", как и в 2014 году, когда "Правом сектора" не удалось пройти в Верховную Раду, а его глава набрал меньше одного процента.

"Когда ты занимаешься одним - тем и занимайся. Такой маленький результат унижает все движение", - пояснил экс-глава "Правого сектора".

Д.Ярош рассказал, что в 2014 году его выдвинули, чтобы "утвердить в политическом поле" и ретранслировать "тот авторитет, который получили на Майдане". Сам Д.Ярош говорит, что не имел большого желания баллотироваться и представлял, что победить почти невозможно.