"Оппоблок" требует отчета власти о результатах действовавшего в 10 областях Украины военного положения – Вилкул

Фракция "Оппозиционный блок" по-прежнему требует отчета власти о последствиях для экономики Украины действовавшего на протяжении месяца военного положения в 10 областях, заявляет заместитель председателя фракции Александр Вилкул.

"Действия власти нанесли серьезный вред национальной экономике, потери есть не только в десяти областях, где такое положение было введено, экономические потери есть по всей Украине. Мы до сих пор не получили детального отчета о потерях государственного и местных бюджетов от военного положения. Мы настаиваем на отчете действующей власти за ее политические авантюры", - сказал А.Вилкул на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады во вторник.

Военное положение было введено в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.