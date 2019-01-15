Тимошенко: Задача нового президента - запустить экономику

На сегодня в Украине сформирована команда, которая имеет план возрождения и стремительного развития государства ради наших детей, а не собственных средств, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Три года более 100 экспертов работают над разработкой нового экономического курса Украины. Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам. Это путь становления, успеха и возрождения", - подчеркнула политик во время ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Главная задача нового президента, отмечает лидер партии - запустить экономику. И для этого нужно сделать несколько важных шагов.

Так, Новый экономический курс будет предусматривать изменение финансовой политики страны. Речь идет о полном контроле государства над Нацбанком о введении реальных механизмов остановки инфляции, чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид НБУ, объясняет Ю.Тимошенко.

По словам политика, также будет изменена кредитная политика, будет новая налоговая система, укрепление гривни. Особое внимание уделяется и доходам людей.

"Это огромный ресурс экономики, ведь закрепляет интеллектуальных и профессиональных людей в стране, дает экономике развиваться внутри, потому что когда люди могут приобрести товар, предпринимателям есть что продать. А мы разрушаем экономику, лишив людей покупательной способности", - отметила политик.

Ю.Тимошенко намерена достичь за 5 лет уровня доходов жителей соседней Польши.

"Иначе, если и в дальнейшем зарплаты украинцев будут в 16 раз ниже европейских, если будут такие же низкие пенсии, некачественное образование, медицина, экология, то мы можем проиграть конкуренцию за человека", - подчеркнула она.