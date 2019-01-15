Илья Кива заявил о подготовке масштабной скупки голосов на президентских выборах

В Украине полным ходом идёт подготовка к фальсификации выборов и скупке голосов, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Разворачиваются во всех областных центрах штабы для фальсификации избирательного процесса. Я уроженец Полтавы, поэтому привожу пример своего родного города. В Полтаве развернуто 4 штаба Петра Алексеевича Порошенко, где формируются списки, завозятся деньги, идет подготовка к скупке голосов. То же самое происходит в Киеве по вертикали административного ресурса. Через госслужащих создаются реестры избирателей, которые готовы отдать свой голос за деньги. Идет самая масштабная кампания по фальсификации выборов и скупке голосов", - рассказал И.Кива в эфире телеканала "НАШ".

Политик уверен, что в данной ситуации ответственность лежит не только на власти, но и на людях.

"Мы готовы продавать свои голоса. С одной стороны, если бы мы не брали, покупать было бы некого. Но, с другой стороны, нас довели до такого состояния, что для кого-то это возможность купить лекарства и продлить себе жизнь. Мы самая большая по площади страна в Европе, куда всё ушло? Мы превратились в нищих. Чем нас напитали? Томосами, языками, войной. Нас разорвали, заставили друг друга ненавидеть. Нам лица стерли, мы же безликими стали", - отметил глава СПУ.

И.Кива также напомнил, что в 20-х числах января СПУ проведёт съезд, на котором будет утверждена позиция партии и предвыборная программа кандидата в президенты Украины.