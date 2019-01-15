Выборы2019

Выборы

06:57 15.01.2019

Тимошенко: новый президент не должен разрушать Минский процесс, но параллельно должны идти "настоящие" переговоры в формате "Будапешт +"

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Тимошенко: новый президент не должен разрушать Минский процесс, но параллельно должны идти "настоящие" переговоры в формате "Будапешт +"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что новый президент Украины не должен выходить из Минских договоренностей, но параллельно необходимо начать более серьезный переговорный процесс в формате "Будапешт +" с привлечением подписантов Будапештского меморандума 1994 года.

"Минские договоренности, как говорят, приостановили разворачивание агрессии, но они нам не дали мира. Поэтому новый президент не должен ничего рушить: есть Минский процесс – пусть он себе идет. Но параллельно должен быть начат настоящий переговорный процесс. Вопрос, почему это не делалось 4,5 года? У меня есть ответ, потому что больших "черных" доходов, чем приносит война, не существует", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ю.Тимошенко убеждена, что если бы в последние 4,5 года Украина жестко поставила вопрос о выполнении Будапештского меморандума и инициировала переговорный процесс в формате "Будапешт +", то сегодня "был бы мир".

Теги: #тимошенко #переговоры #донбасс
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