Патриарх Иерусалимский опроверг заявление о противодействии Тимошенко получению Украиной Томоса

Патриарх Иерусалимский Теофил III опроверг информацию о том, что лидер Всеукраинского объединения Юлия Тимошенко во время встречи с ним в 2017 году обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания автокефалии Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

"Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", - сказал Теофил III в комментарии, опубликованном на сайте "Батькивщины".

При этом к сообщению прикреплена аудиозапись соответствующей беседы, которая велась на английском языке.

В связи с этим партия "Батькивщина" требует от третьего президента (2005-2010) Виктора Ющенко и других людей и СМИ, распространивших соответствующую информацию, публичных извинений и опровержения неправдивых сведений.