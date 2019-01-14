Выборы2019

Выборы

20:26 14.01.2019

Лидер организации "АвтоЕвроСила" намерен баллотироваться на пост президента Украины

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Лидер организации "АвтоЕвроСила" намерен баллотироваться на пост президента Украины

Лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Украине в 2019 году.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец", - написал он на странице "АвтоЕвроСила" в Фейсбуке.

В прикрепленном видео О.Ярошевич отметил, что это было непростое решение, добавив, что делает этот шаг для того, чтобы "изменить что-то в этой жизни".

Он также выступает за смену политических элит.

Теги: #заявление #лидер #автоевросила
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