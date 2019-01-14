Полиция квалифицировала как хулиганство обстрел автомобиля представителей избирательного штаба А.Гриценко

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия" по факту повреждения автомобиля представителей избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Деснянского управления полиции позвонила женщина с заявлением о том, что она обнаружила следы выстрелов на собственном автомобиле.

Прибывшим на место экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа заявительница сообщила, что работает пресс-секретарем политической партии. По ее словам, 12 января около 12 часов она припарковала автомобиль на улице Викентия Беретти в Деснянском районе Киева. А в понедельник днем, подойдя к машине, заметила повреждения лобового стекла, дверей и порезанное колесо.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили повреждения на лобовом стекле и на передней правой дверце, предположительно - от пневматического оружия. Поврежденное колесо на момент приезда полиции заявительница заменила.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Как сообщала пресс-служба партии "Гражданская позиция", в Киеве на жилом массиве Троещина неизвестные обстреляли автомобиль двух сотрудников центрального штаба - пресс-секретаря Европейской партии Украины Юлии Пидкурганной и главного редактора партийной газеты Вячеслава Калугина (супружеская пара).

"Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо", - сказано в сообщении.

Пострадавшие увязывают нападение со своей работой в избирательном штабе А.Гриценко.

Европейская партия Украины приняла решение поддержать на президентских выборах А.Гриценко как единого кандидата от демократических сил.