Богомолец считает необходимым создание Международного наднационального центра противодействия терроризму

Терроризм, как ужасный вирус, инфицирует сейчас разные страны, поэтому должен быть создан Международный наднациональный центр противодействия терроризму, в состав которого входили бы и психологи, и представители спецслужб, и военные, и дипломаты, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Я считаю, что должен быть создан не только Европейский, но и мощный Международный наднациональный центр противодействия терроризму (по примеру ВОЗ). Или же должны быть расширены функции Контртеррористического управления ООН. В состав такого учреждения должны входить как представители спецслужб различных государств, так и психиатры, дипломаты, военные, теологи и криминалисты", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник, комментируя смерть главы польского города Гданьск Павла Адамовича, который умер в результате нападения на него во время концерта.

При этом политик отметила, что данное учреждение должно работать не над наказаниями преступников, а о том, как прекратить подготовку к террористическому акту.

"Обязательно должен быть разработан психологический портрет террориста и коллективные наработки специалистов, как не наказать, а именно прекратить подготовку к террористическому акту. Потому что сейчас работает система, где действует только наказание для преступников. Но при такой системе совершенное уже не вернешь", - подчеркнула О.Богомолец.