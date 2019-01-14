Выборы2019

Выборы

19:20 14.01.2019

Богомолец считает необходимым создание Международного наднационального центра противодействия терроризму

1 мин читать
Богомолец считает необходимым создание Международного наднационального центра противодействия терроризму

Терроризм, как ужасный вирус, инфицирует сейчас разные страны, поэтому должен быть создан Международный наднациональный центр противодействия терроризму, в состав которого входили бы и психологи, и представители спецслужб, и военные, и дипломаты, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Я считаю, что должен быть создан не только Европейский, но и мощный Международный наднациональный центр противодействия терроризму (по примеру ВОЗ). Или же должны быть расширены функции Контртеррористического управления ООН. В состав такого учреждения должны входить как представители спецслужб различных государств, так и психиатры, дипломаты, военные, теологи и криминалисты", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник, комментируя смерть главы польского города Гданьск Павла Адамовича, который умер в результате нападения на него во время концерта.

При этом политик отметила, что данное учреждение должно работать не над наказаниями преступников, а о том, как прекратить подготовку к террористическому акту.

"Обязательно должен быть разработан психологический портрет террориста и коллективные наработки специалистов, как не наказать, а именно прекратить подготовку к террористическому акту. Потому что сейчас работает система, где действует только наказание для преступников. Но при такой системе совершенное уже не вернешь", - подчеркнула О.Богомолец.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #терроризм
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Богомолец призывает украинцев присоединиться к ее команде

Богомолец: Только женщина может остановить ссору в Украине

Богомолец: Патриарх Филарет навсегда войдет в историю нашего государства

Богомолец: Государство может не только продавать, но и эффективно управлять предприятиями

Богомолец выступает за легализацию и жесткое регламентирование оружия

Богомолец: Уничтожая государственные вузы в Крыму, Донецке и Луганске, Украина помогает Кремлю отталкивать от себя жителей этих территорий

Ольга Богомолец: В БПП мне предлагали сдать мандат

Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

Богомолец: В Раде блокируют законопроект о защите медиков от нападений

Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента - указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция квалифицировала как хулиганство обстрел автомобиля представителей избирательного штаба А.Гриценко

"Не запугаете и не остановите": Гриценко прокомментировал обстрел машины своих соратников

ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

В президенты собралась идти журналистка Юлия Литвиненко – "Страна"

В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Гриценко

Тимошенко: Народная Конституция станет инструментом для воплощения Общественного договора

Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Гриценко призывает украинцев присоединяться к волонтерскому движению "Честных больше"

Луценко: Сотрудничество Украины с НАТО в области кибербезопасности важно, чтобы исключить вмешательство РФ в украинские выборы

Группа Бойко пытается заблокировать выдвижение Вилкула кандидатом в президенты - политолог

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА