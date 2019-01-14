Выборы2019

Выборы

18:34 14.01.2019

"Не запугаете и не остановите": Гриценко прокомментировал обстрел машины своих соратников

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"Не запугаете и не остановите": Гриценко прокомментировал обстрел машины своих соратников

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал обстрел автомобиля работников своего Центрального штаба.

"Десять выстрелов из травмата и пробитое колесо в авто супругов, оба работают в нашем центральном штабе. Хорошо, что обошлось без пострадавших, в это время рядом и в самой машине никого не было", - написал политик на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом он добавил, что можно только догадываться, чьих рук это дело.

"После постоянных провокаций, организованных СБУ против меня и команды в Славянске, Харькове, Днепре, Виннице, Ровно, Хмельницком, Черновцах... После зверского избиения наших партийцев в Одессе... Не запугаете - и не остановите!", - отметил А.Гриценко.

Теги: #нападение #гражданская_позиция #гриценко
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