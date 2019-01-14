Выборы2019

Выборы

17:17 14.01.2019

ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

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ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уполномоченным представителем кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в ЦИК адвоката Руслана Чернолуцкого, доктора юридических наук и специалиста по конституционному праву,  который известен защитой интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в судах после лишения его гражданства Украины и выдворения из страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", также на заседании в понедельник ЦИК разрешил наблюдать за выборами 31 марта четырем общественными организациям: Всеукраинской ассоциации участников избирательного процесса, Лиге избирателей, международной организации "Триумвират" и организации "Я за ЮВТ".

Таким образом, уже 21 организация имеет право наблюдать за очередными президентскими выборами в Украине, запланированными на 31 марта сего года.

Кроме того, ЦИК повторно отказала в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из г.Бровары Киевской области Владимиру Ратушу из-за того, что он не внес предусмотренный законодательством залог в размере 2,5 млн грн.

Теги: #цик #выборы #гриценко
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