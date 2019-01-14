В президенты собралась идти журналистка Юлия Литвиненко – "Страна"

Известный журналист и телеведущая пропрезидентского канала "Прямой" Юлия Литвиненко будет баллотироваться в президенты. По данным источников "Страны", она выступит техническим кандидатом от Банковой.

В распоряжении издания оказались ее предвыборные плакаты. Они оформлены в формате вопросов другим кандидатам, которые являются основными конкурентами Петра Порошенко: Тимошенко, Зеленскому, Бойко, Порошенко и Гриценко.

Наибольшее количество вопросов Литвиненко адресует Юлии Тимошенко. Например: "В тюрьме ходила на каблуках, на Майдан выехала в инвалидкой коляске. Не стыдно вам смотреть людям в глаза?" или "Вона працує. Может, хватит водить людей за нос?"

Что касается Петра Порошенко, к нему журналист взвывает с абсолютно иной тональностью. Например: "Неужели вы думаете, что Украина может противостоять России?" или "Кто будет вашим министром иностранных дел, Петр Алексеевич, который наладит отношения с Россией?"

Свое участие Ю.Литвиненко косвенно подтвердила в недавнем интервью журналисту Евгению Киселеву. На его вопрос, готова ли она замахнуться на столь высокий уровень, Юлия ответила, что рассматривает такое предложение. При этом Литвиненко не уточнила, от кого оно поступило.

"Юля Тимошенко или Юля Литвиненко?"

Свое мнение об этом интервью и возможном участии Литвиненко высказала в Facebook журналистка Мариана Пьецух, который предполагает, что ее образ будут использовать для оттягивания голосов у Юлии Тимошенко:

"Кино:) Еще один потенциальный кандидат в президенты - экс-телеведущая "Прямого", а значительно раньше - "Интера" Юлия Литвиненко:) Технический потенциальный кандидат против Юлии Тимошенко) Несмотря на всю мою нелюбовь к ЮВТ, и понимание, что сейчас без технических кандидатов в политику не играют, но это кино, так кино))

Как звучит - Юля Тимошенко или Юля Литвиненко? :)

Сначала услышав о каких-то амбиции в Литвиненко эмоционально хочешь написать о какой-либо вирус, то эпидемию президентских амбиций, который захватил Украину.

Но потом заставляешь себя прослушать интервью "которое вдруг на Прямом (канал поддерживает политику президента) Евгений Киселев записывает в недавно коллеги по каналу большой разговор. Где первые полчаса говрит ни про что - когда они познакомились между собой как журналисты, как в них ломались диктофоны и телекамеры когда в работе, как они на Интере работали и т.д ..

А потом вдруг резко тема переходит о политике и амбиции политические Литвиненко, странный сценарий - главную суть разговора начать в конце как бы случайно))

В этой части интервью "Литвиненко 3 или 4 раза вспоминает плохую Тимошенко) Порошенко, конечно, нет) Только раз вспоминает Гройсмана, что он строит неясно какую экономику. Ну и в Коломоському и Зеленськоум каплю прошлась :) (Зеленский, оказывается, ее когда-то с Интера и выжил, а как новый начальник закрыл ее проекты, финансируя свои проекты))

А еще Литвиненко не только именем планирует перебивать рейтинг Тимошенко, но и образом)) Да - примеряет на себя образ "железной леди" (далее в цитатах)) А что только Тимошенко можно себя с Маргарет Тэтчер сравнивать :)?

Несколько отрывков:

- Вы можете замахнуться на кресло президента?

- Я рассматриваю и такое предложение.

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(О собственной идеологии)

- Я крайний консерватор. Потому что либералом я была, когда .. я ровесница обещаний Юлии Тимошенко и я верила и мои родители, что что-то осуществится.

++++

- Кто ваш идеал в политике?

- Тэтчер, да-да-да. Она готова была действовать в интересах своей страны.

- Железной леди хотите быть?

- Если здесь имеешь, должен

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- Тимошенко как лису пустили в курятник ..

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- У меня положительный рейтинг, потому что журналистов любят больше, чем политиков. ... Ребята, там что медом намазано? Должна быть ротация ... - Тимошенко говорит, что она экономист. Юля Владимировна, посыпаем голову пеплом, идите в университет, Возглавляя университеты, учите студентов, как не допустит ошибок, Которые допустили вы (в смысле идите по политике в науку)

П.С. Ну какие шансы? Ясно шо никаких, но борьба сейчас за каждый голос. И есть такая категория избирателей, которые готовы голосовать за женщину - только потому, что она женщина. Но есть еще большая категория, которая не будет никогда голосовать за Тимошенко, а здесь хоть какая-то женщина, и еще Железная леди! . Ну те несколько тысяч голосов тоже может какую-то пользу дадут),

Правда, она говорит, что еще окончательно не решила, решение витает где-то в воздухе - говорит)) Я могу даже адрес назвать, над которым то воздух и решения летает))

П.С.2: да, да я знаю, что технические кандидаты надо для членов ТИК и УИК, и это тоже цель. И еще что задача - что это Юля эта будет в эфирах критиковать другую Юлю, и может на одну десятую процента уменьшит рейтинг Юли своей критикой, если еще предстоит фанатов-зрителей, которые прислушиваются :)".

Возможное выдвижение Литвиненко прокомментировал и блогер Анатолий Шарий.

Что известно о Юлии Литвиненко

42-летняя Юлия Литвиненко - известный украинский журналист. Уроженка Днепра. В разные годы она работала на телеканалах УТ-1, Интере, NewsOne, радио Вести (где была в том числе генеральным продюсером), Прямом.

Узнаваемость Литвиненко во многом получила благодаря большому количеству интервью, которые она взяла в рамках передачи "Позаочi". Так, она беседовала с Андреем Данилко, Евгением Мироновым, Григорием Лепсом, Иосифом Кобзоном, Николаем Азаровым, Борисом Немцовым, Ириной Хакамадой, Сергеем Безруковым, Настей Каменских, Борисом Гребенщиковым, Сергеем Тигипко, Виктором Ющенко и другими украинскими и российскими политиками и артистами.

Литвиненко известна не только как теле- и радиоведущая. Совместно с коллегой она была закадровым голосом инаугурации Петра Порошенко в 2014 году.