Выборы2019

Выборы

16:09 14.01.2019

В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Гриценко

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В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Гриценко

В Киеве в ночь на 14 января неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Анатолия Гриценко - пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

"Злоумышленники сделали 10 выстрелов в лобовое стекло и кузов автомобиля, пробили колесо. По факту преступления вызвали полицию. Пострадавшие связывают нападение со своей работой в избирательном штабе Анатолия Гриценко", - сообщили в пресс-службе "Гражданской позиции" в понедельник.

Отмечается, что 11 января на съезде Европейской партии Украины было принято решение поддержать на президентских выборах А.Гриценко как единого кандидата от объединенной демократической оппозиции.

В партии также напомнили о нападении на кандидата в президенты А.Гриценко во время его рабочей поездки в регион Одессы, 28 ноября 2018 года. Во время драки пострадали три члена партии "Гражданская позиция".

Теги: #нападение #гражданская_позиция
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