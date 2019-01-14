Гриценко призывает украинцев присоединяться к волонтерскому движению "Честных больше"

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает украинцев присоединяться к его команде.

"Верю - мотивированы умом и сердцем волонтеры достучатся до людей и сработают эффективнее властно-олигархических и бюджетных "сеток". Благодарен Вам всем, кто подставляет плечо и становится рядом! Приобщайтесь к волонтерскому движению: bit.ly/grytsenko2019", - написал политик на своей странице в Facebook в понедельник.