Выборы2019

Выборы

15:12 14.01.2019

Гриценко призывает украинцев присоединяться к волонтерскому движению "Честных больше"

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Гриценко призывает украинцев присоединяться к волонтерскому движению "Честных больше"

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает украинцев присоединяться к его команде.

"Верю - мотивированы умом и сердцем волонтеры достучатся до людей и сработают эффективнее властно-олигархических и бюджетных "сеток". Благодарен Вам всем, кто подставляет плечо и становится рядом! Приобщайтесь к волонтерскому движению: bit.ly/grytsenko2019", - написал политик на своей странице в Facebook в понедельник.

Теги: #выборы #гриценко
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