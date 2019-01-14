Выборы2019

Выборы

14:28 14.01.2019

Луценко: Сотрудничество Украины с НАТО в области кибербезопасности важно, чтобы исключить вмешательство РФ в украинские выборы

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Луценко: Сотрудничество Украины с НАТО в области кибербезопасности важно, чтобы исключить вмешательство РФ в украинские выборы

В год выборов сотрудничество с НАТО в области кибербезопасности важно, чтобы исключить вмешательство страны-агрессора в украинские выборы, заявила нардеп от "БПП", представитель Президента в парламенте Ирина Луценко по итогам поездки в Брюссель, где приняла участие в работе Межпарламентского совета Украина-НАТО .

"От представителей Альянса мы услышали слова поддержки. За продвижением реформ в Украине здесь внимательно следят и приветствуют наши достижения на этом пути. Практические программы по защите нашего суверенитета и обороноспособности успешно реализуются через трастовые фонды. Вместе с вопросами сотрудничества Украины и НАТО говорили о вызовах, стоящих перед миром, НАТО и нашим государством", - написала И.Луценко на своей странице в Facebook, сообщается на сайте партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в понедельник.

Так, депутат призвала парламентариев через правительства своих стран давить на Россию по освобождению украинских моряков - военнопленных и захваченных кораблей.

"Согласно нормам международного права, военнопленные не могут быть уголовно преследуемые, их нельзя изолировать друг от друга, снимать форму и тому подобное. Сам акт агрессии в Керченском проливе свидетельствует, что Россия и в дальнейшем будет нарушать нормы международного законодательства. Поэтому мы призываем наших партнеров ввести национальные санкции, как это сделала Литва", - подчеркнула политик.

Она также отметила, что захваченные россиянами платформы "Черноморнефтегаза" используются для размещения спецоборудования и ведения разведки в водах Черного моря.

"Есть все основания считать, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут использоваться для разведки в Балтике и Черноморье, а также могут служить для размещения средств поражения. Странам НАТО нужно серьезно задуматься над рисками, которые несет строительство "Северного потока-2", - добавила И.Луценко.

Нардеп констатировала, что "с учетом всех этих вызовов" Украина и другие западные государства должны сотрудничать еще теснее ради евроатлантической безопасности.

"Мы высоко ценим поддержку со стороны Альянса и стран-членов. В частности, в год выборов для нас очень важно сотрудничество в области кибербезопасности, чтобы исключить вмешательство страны-агрессора в украинские выборы", - подчеркнула политик.

Теги: #луценко #нато
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