Бойко пообещал бороться с закрытием государственных шахт

Народный депутат и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что будет бороться с закрытием государственных шахт.

"К сожалению, мы видим, что сейчас идет политика не на восстановление угольного сектора и государственной независимости и сохранения как минимум рабочих мест. В конце концов государственные шахты были остановлены. Мы будем бороться за то, чтобы они работали", - сказал он журналистам в кулуарах ВР после встречи с союзом горняков в понедельник, сообщает "112.Украина".

При этом Ю.Бойко отметил, что в стране осталось 33 государственные шахты, из них уже практически не работают 7.

"У сегодняшнего совещания была цель, как отработать механизмы, чтобы избежать остановки шахт и я считаю, что мы этот механизм нашли. В ближайшее время парламент будет поддерживать изменения в законодательство, чтобы разрешить шахтам работать…", - подчеркнул политик.