Богомолец призывает украинцев присоединиться к ее команде

После Революции достоинства справедливости и достоинства больше не стало, однако каждый украинец может сделать первые шаги для исправления нынешней ситуации, считает нардеп Ольга Богомолец.

"Судьям повысили зарплаты, но стали ли суды более справедливыми? Это вопрос, который не требует ответа, потому что он и так всем известен. Нарушение справедливости - основной диагноз нашего общества! Несправедливая оценка работы пенсионеров, несправедливые зарплаты, несправедливое здравоохранение и несправедливая власть, которая живет отдельной жизнью за высокими заборами - это симптомы тяжелой, но излечимой болезни. И мы должны вылечить ее как можно скорее", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Так, О.Богомолец призвала украинцев "задуматься и увидеть несправедливость вокруг себя", "понять, готов ли бороться за восстановление справедливости" и присоединиться к ее команде, написав на адрес spravedlyvakomanda@gmail.com.