Сыроид: Порошенко безбожно использует Томос для предвыборной агитации

Президент Украины Петр Порошенко эксплуатирует Томос, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации, заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации. Для украинцев было нужно оторвать церковь от Кремля, для того чтобы она служила интересам общества, а не интересам Банковой", - написала О.Сыроид в Фейсбук в понедельник.