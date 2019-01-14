Выборы2019

Выборы

12:52 14.01.2019

Сыроид: Порошенко безбожно использует Томос для предвыборной агитации

1 мин читать
Сыроид: Порошенко безбожно использует Томос для предвыборной агитации

Президент Украины Петр Порошенко эксплуатирует Томос, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации, заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации. Для украинцев было нужно оторвать церковь от Кремля, для того чтобы она служила интересам общества, а не интересам Банковой", - написала О.Сыроид в Фейсбук в понедельник.

Теги: #агитация #порошенко #сыроид #томос #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Богомолец: Только женщина может остановить ссору в Украине

Гриценко обещает создать в Украине профессиональную армию и убрать из ее руководства "паркетных" генералов – программа

Вилкул рассказал, что является залогом развития Украины

Порошенко: За последние 5 лет наша армия получила около 26 тыс. единиц оружия и военной техники

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты Украины

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Порошенко: В 2020 году ВСУ будут действовать полностью по стандартам НАТО

Гриценко подаст документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 12 января

Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко пообещал бороться с закрытием государственных шахт

Богомолец призывает украинцев присоединиться к ее команде

Бойко встретился с профсоюзом горняков и обсудил проблемы финансирования отрасли

10% рост экономики Украины в год и средняя зарплата более 700 евро - предвыборная программа Гриценко

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Бойко: Мы сделаем все возможное для пересмотра антинародного меморандума с МВФ

В команде Зеленского вновь заявляют о распространении в СМИ фейковой информации

Манипуляции на тему мира любой ценой опаснее, чем обещание снизить тарифы - нардеп от "БПП"

Анатолий Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство

Гриценко: За 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА